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Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami

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(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter si è verificato nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwate. Lo ha reso noto l’Agenzia meteorologica giapponese (Jma), che ha emesso un allerta tsunami per onde alte oltre tre metri dopo che l’epicentro è stato registrato nelle acque del Pacifico. 

Le scosse sono state così violente che hanno fanno tremare grandi edifici fino a Tokyo, che si trova a diverse centinaia di chilometri dall’epicentro. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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