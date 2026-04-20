11 C
Firenze
lunedì 20 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Strage in Louisiana, 7 degli 8 bambini uccisi erano figli del killer

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sette degli otto bambini uccisi in Louisiana erano figli dell’uomo che ha sparato e che è stato a sua volta ucciso dalla polizia al termine di un inseguimento, dopo che il killer aveva provato a fuggire su un’auto rubata. Lo riferiscono funzionari della polizia di Shreveport citati dalla Nbc precisando che la moglie del sospettato e una donna che si ritiene essere la sua fidanzata sono state anch’esse gravemente ferite durante la sparatoria, avvenuta in due abitazioni nelle prime ore del mattino. 

Secondo quanto riferito dall’ufficio del medico legale della parrocchia di Caddo, i bambini uccisi erano tre maschi e cinque femmine, di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. 

La polizia ha identificato Shamar Elkins come l’autore della sparatoria e unico sospettato. Sette degli otto bambini uccisi erano suoi figli, ha dichiarato il portavoce della polizia Christopher Bordelon. Uno dei bambini era un cugino, secondo l’ufficio del medico legale. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11 ° C
13.2 °
10.4 °
66 %
1.3kmh
47 %
Lun
19 °
Mar
23 °
Mer
16 °
Gio
21 °
Ven
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1803)ultimora (925)Video Adnkronos (253)ImmediaPress (202)sport (91)Tecnologia (70)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati