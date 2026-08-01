Giovanni Allevi, lo sfogo sulla malattia: “Il caldo estivo aumenta il mio dolore”

(Adnkronos) – Giovanni Allevi torna a parlare sui social della sua malattia con cui combatte da anni. “Spero che arrivi l’autunno quanto prima – scrive il compositore e pianista che nel giugno del 2022 ha annunciato di essere malato di mieloma multiplo -. Il caldo estivo aumenta la percezione del mio dolore e la spossatezza”.

Parole che raccontano la lotta di ogni giorno del musicista. “Sto facendo tutto il possibile, lo stretching, la camminata veloce, sto curando l’alimentazione. Eppure mi sembra a volte di essere fermo, di non avere alcun potere sul mio corpo”. Un messaggio che si conclude con l’invito a non arrendersi. “Mando un abbraccio a tutte le persone che stanno lottando! Facciamoci forza” conclude.

Un abbraccio virtuale a cui i follower hanno risposto con entusiasmo. C’è chi gli scrive “ti mando un soffio d’aria fresca e frizzantina” e chi gli consiglia la montagna, una bella nuotata al mare o molto più semplicemente “l’aria condizionata”, invitandolo a “non mollare”.

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