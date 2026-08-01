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Meloni prima tra i leader politici da 48 mesi, seguono Conte e Tajani. Vannacci entra in top 5

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(Adnkronos) –
Giorgia Meloni, come avviene ininterrottamente da 4 anni esatti, mantiene lo scettro di leader di partito preferito dagli italiani con un indice del 42,2%. Sale al secondo posto, Giuseppe Conte con il 33,1%, e prende il posto di Antonio Tajani che, con il 29%, chiude il podio in terza posizione. Seguono Elly Schlein al 27,5% e Roberto Vannacci che, per la prima volta, entra in top five con il 25,2%. È quanto emerge dall’ultimo rapporto Human Index, l’esclusivo e innovativo indice di convergenza tra le rilevazioni demoscopiche e il sentiment social, realizzato da Spin Factor, società leader nell’analisi dei dati e nella strategia politica e istituzionale, attraverso Human, la propria piattaforma di social listening AI driven, in collaborazione con EMG Different. 

politica

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