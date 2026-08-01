34.1 C
Firenze
sabato 1 Agosto 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Inter-Manchester City, oggi amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo l’Inter in amichevole. Oggi, sabato 1 agosto, i nerazzurri di Cristian Chivu affrontano il Manchester City di Enzo Maresca a Hong Kong. Dopo il successo contro i tedeschi del Karlsruhe, i campioni d’Italia in carica torneranno in campo in occasione dell’Asahi Super Dry Trophy. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.
 

Ecco le probabili formazioni dell’amichevole tra Inter e Manchester City, in campo alle 13:30:  

MANCHESTER CITY (4-2-3-1) Donnarumma; Lewis, Khusanov, Reis, Mfuni; Nico Gonzalez, Echeverri; Foden, Mukasa, Savinho; Sangare. All. Maresca 

INTER (3-5-2) J. Martinez; Bisseck, Maye, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco; P. Esposito, Topalovic. All. Chivu 

L’amichevole Inter-Manchester City sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky ai canali 201, 202 e 214 (Zona Dazn). La partita sarà visibile anche in streaming su Now e su Inter Tv.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
34.1 ° C
35.2 °
32.1 °
49 %
0.9kmh
5 %
Sab
34 °
Dom
35 °
Lun
39 °
Mar
40 °
Mer
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1447)ultimora (930)Video Adnkronos (242)Tecnologia (71)sport (66)salute (55)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati