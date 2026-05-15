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Giro d’Italia, Vingegaard vince la settima tappa ed Eulalio resta maglia rosa

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Jonas Vingegaard vince in solitaria la settima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Formia e arrivo in salita sul Blockhaus dopo 244 km. Il danese (Visma Lease a bike) oggi 15 maggio si impone con 13″ sull’austriaco Felix Gall (Decathlon Cma Cgm), 1’02” sull’australiano Jay Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) e 1’05” sul marchigiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe).  

Il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) conserva la maglia rosa di leader della corsa con 3’17” su Vingegaard e 3’34” su Gall, Pellizzari è quinto a oltre 4′. Domani ottava frazione, la Chieti-Fermo di 156 km.  

1. Eulalio 30:59:232. Vingegaard +3’17”3. Gall +3’34”4. Hindley +4’25″5. Pellizzari +4’28”6. O’Connor +4’32″7. Ciccone + 4’57”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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