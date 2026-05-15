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Internazionali, la pioggia blocca allenamento di Sinner: Jannik scappa via

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner ‘scappa’ dalla pioggia agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro dovrebbe sfidare Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Roma. La giornata del Foro Italico però è condizionata dalla pioggia che si è abbattuta sulla Capitale, tanto che la prima semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud è stata sospesa dopo soli cinque game. 

Sinner, che aveva iniziato il suo allenamento sui campi del Foro Italico nel primo pomeriggio, è stato costretto a ‘scappare’ via con l’intensificarsi della pioggia, come mostrato in un video pubblicato da SkySport. 

 

Nonostante il maltempo, tanti i tifosi e gli appassionati che si erano assiepati intorno al campo per ‘sbirciare’ l’allenamento del numero 1 del mondo, che però è tornato rapidamente negli spogliatoi insieme agli allenatori Darren Cahill e Simone Vagnozzi. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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