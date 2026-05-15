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Grande Fratello Vip, stasera la semifinale: tutte le anticipazioni

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
È tempo di semifinale per il Grande Fratello Vip. Stasera, venerdì 15 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. 

Sarà una semifinale piena di colpi di scena: il televoto in corso tra Raul Dumitras e Renato Biancardi proclamerà il quarto finalista, ma altre scelte cruciali e votazioni flash decideranno chi dovrà abbandonare il gioco a pochi metri dal traguardo e chi invece può continuare a sognare.  

Ilary Blasi è pronta ad aprire la porta rossa: un ingresso in Casa inaspettato per comunicare qualcosa di molto speciale. Cosa rivelerà agli inquilini? 

Nel corso della serata ci sarà un ritorno ‘stellare’: Valeria Marini tornerà tra i concorrenti per una consegna speciale che avrà delle conseguenze sui concorrenti.  

E ancora: Francesca Manzini al centro delle polemiche incassa critiche, ma tiene testa agli avversari. Stasera si scoprirà chi vincerà il confronto. Anche Lucia Ilardo è stata criticata da Antonella Elia che non la ritiene degna di essere finalista ma stasera vivrà la più grande emozione: abbracciare sua madre e scrivere un nuovo capitolo del loro sofferto rapporto. 

E le sorprese non finiscono qui. L’appuntamento è in prima serata su Canale 5. 

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