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Gozzini (Aou Marche): “Centro NeMo eccellenza per malattie neuromuscolari”

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(Adnkronos) – Il Centro Clinico NeMo rappresenta “un punto di riferimento importante per la presa in carico delle persone con malattie neuromuscolari e un’eccellenza di cui l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche è orgogliosa”. Lo ha detto il direttore generale dell’Aou delle Marche Armando Gozzini, a margine della visita istituzionale dell’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro nella struttura di Ancona. 

“Il Centro Clinico NeMo è un punto di riferimento forte per la cura e il sostegno di tutte le patologie neuromuscolari. Credo che sia veramente un’eccellenza e di questo noi siamo orgogliosi”, ha aggiunto Gozzini. 

Il direttore generale ha quindi evidenziato il valore organizzativo del modello multidisciplinare adottato dal Centro, spiegando come “tante figure specialistiche convergano su un’unica patologia per dare il meglio a ogni paziente”. Un “percorso che”, ha poi concluso, “è reso possibile dal coordinamento di un clinical manager, chiamato a integrare competenze e conoscenze scientifiche per garantire una presa in carico completa e personalizzata”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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