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Gp Austria, Russell vince e accorcia su Antonelli: ordine di arrivo e nuova classifica piloti

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
George Russell domina sul Red Bull Ring di Spielberg e vince il Gp d’Austria di Formula 1
oggi, domenica 28 giugno. Il pilota della Mercedes chiude davanti alla Red Bull di Max Verstappen e al compagno di squadra Kimi Antonelli. Quarto posto per la McLaren di Oscar Piastri, che si lascia alle spalle la prima Ferrari, quella di Lewis Hamilton e l’altra Red Bull di Isack Hadjar. Ottavo posto per la seconda Rossa di Charles Leclerc. Ecco l’ordine di arrivo del Gran Premio e la classifica piloti aggiornata. 

Ecco l’ordine di arrivo del Gran Premio di Austria oggi, domenica 28 giugno:  

1 George Russell Mercedes Leader 

2 Max Verstappen Red Bull Racing +1.611 

3 Kimi Antonelli Mercedes +1.986 

4 Oscar Piastri McLaren +21.809 

5 Lewis Hamilton Ferrari +26.393 

6 Isack Hadjar Red Bull Racing +29.399 

7 Lando Norris McLaren +31.505 

8 Charles Leclerc Ferrari +45.659 

9 Liam Lawson Racing Bulls 1 giro 

10 Arvid Lindblad Racing Bulls 1 giro 

11 Gabriel Bortoleto Audi 1 giro 

12 Nico Hulkenberg Audi 1 giro 

13 Pierre Gasly Alpine 1 giro 

14 Oliver Bearman Haas F1 Team 1 giro 

15 Franco Colapinto Alpine 1 giro 

16 Esteban Ocon Haas F1 Team 2 giri 

17 Alexander Albon Williams 2 giri 

18 Fernando Alonso Aston Martin 3 giri 

Ecco la classifica aggiornata del Mondiale piloti:  

1 Andrea Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 171 

2 George Russell (Regno Unito, Mercedes) 131 

3 Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 125 

4 Oscar Piastri (Australia, McLaren) 80 

5 Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 79 

6 Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 79 

7 Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 73 

8 Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 42 

9 Pierre Gasly (Francia, Alpine) 41 

10 Liam Lawson (Nuova Zelanda, Racing Bulls) 30 

11 Oliver Bearman (Regno Unito, Haas) 18 

12 Franco Colapinto (Argentina, Alpine) 16 

13 Arvid Lindblad (Regno Unito, Racing Bulls) 14 

14 Carlos Sainz Jr. (Spagna, Williams) 6 

15 Alexander Albon (Thailandia, Williams) 5 

16 Esteban Ocon (Francia, Haas) 3 

17 Gabriel Bortoleto (Brasile, Audi) 2 

18 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 1 

19 Nico Hulkenberg (Germania, Audi) 0 

20 Valtteri Bottas (Finlandia, Cadillac) 0 

21 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0 

22 Lance Stroll (Canada, Aston Martin) 0 

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