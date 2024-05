Grandinata a Nardò, la strada è un fiume di ghiaccio – Video

(Adnkronos) – Una violenta grandinata si è abbattuta ieri sul Salento, in Puglia. Il nubifragio ha interessato in praticolare alcuni centri del leccese, letteralmente inondati poco dopo le 13 dalla perturbazione. Le aree più colpite sono state quelle di Gallipoli, Casarano, Lizzanello e Melendugno. A Nardò le precipitazioni sono state così intense da trasformare le strade in fiumi di ghiaccio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)