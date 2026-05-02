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Narges Mohammadi sta male, “serve trasferimento immediato a Teheran”

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(Adnkronos) – Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, 54 anni, trasferita ieri dal carcere in ospedale per problemi cardiaci, “resta in condizioni che non sono stabili”. E’ la denuncia rilanciata via X dalla Fondazione che porta il suo nome, che ricorda che “attualmente è ricoverata nell’unità di terapia intensiva coronarica in un ospedale della città iraniana di Zanjan” e soffre di problemi di pressione e “nausea”. “Per sottoporsi a un’angiografia, ricevere una diagnosi accurata e continuare la terapia specialistica, è necessario un trasferimento immediato a Teheran e che possa avere accesso al suo staff medico personale”, conclude il messaggio dopo l’allarme scattato per il “deterioramento catastrofico delle condizioni di salute” di quella che è una delle più importanti voci del dissenso in Iran. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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