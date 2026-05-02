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Higuain irriconoscibile sui social: “Ha recitato in Cast Away?”

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(Adnkronos) – Si rivede Gonzalo Higuain. E gli appassionati fanno fatica a riconoscerlo. L’ex attaccante di Napoli, Juventus e Milan è riapparso sui social, in un selfie con un suo piccolo tifoso in un negozio di articoli sportivi a Miami, e tanti utenti hanno commentato il suo aspetto fisico: “Ma è davvero lui?” il commento che rimbalza più frequentemente su X. 

Higuain è stato fotografato in canotta, con la barba folta e il look abbastanza trascurato rispetto agli anni d’oro trascorsi in Serie A tra gol segnati a cascata.  

La foto dell’ex attaccante argentino, postata sui social da un tifoso, è presto diventata virale. Qualcuno, addirittura, scrive: “Ma ha recitato in Cast Away?” (il riferimento è al film del 2000 con Tom Hanks, che ha per protagonista un ingegnere informatico sopravvissuto a un incidente aereo avvenuto al largo di un’isola deserta del Pacifico). Qualcun altro aggiunge: “Davvero, non sembra lui”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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