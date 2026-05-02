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Ucraina, l’analisi di Kiev: “Rallenta avanzata forze Russia, ecco dove Mosca perde territorio”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Nel mese di aprile, è rallentata in modo significativo l’avanzata delle forze russe in Ucraina. Rispetto al mese precedente, i russi hanno acquisito il 12 per cento in meno di territorio. E questo andamento, segnala il sito di analisi militari ucraino DeepState, viene registrato malgrado un aumento complessivo degli attacchi del 2,2 per cento. Questo significa che i militari di Mosca hanno perso efficacia sul teatro di guerra.  

L’analisi delle operazioni conferma che la regione del Donetsk rimane l’obiettivo principale di Mosca: è in questo territorio che sono stati effettuati il 36 per cento di tutti i progressi registrati sul campo, con 53 chilometri quadrati acquisiti, che è comunque quasi la metà del territorio che ha iniziato a essere controllato nel mese di marzo, di 6,5 volte meno esteso di quello preso a dicembre. A seguire, nell’interesse delle forze di Mosca è la regione di Sumy, nel nord. In questo territorio, sono stati acquisiti 44 chilometri quadrati di territorio, il 30 per cento del totale. Nella regione di Kharkiv, il 22 per cento, e a Zaporizhzhia il 12 per cento. Nella regione di Dnipopetrovsk, il territorio occupato dalle forze di Mosca si è ristretto da 105 chilometri quadrati a 98.  

A marzo, le forze ucraine hanno per la prima volta dall’estate del 2023 ripreso più territorio di quanto perduto, con la liberazione di circa 257 chilometri quadrati nei primi tre mesi dell’anno, con il picco di successi alla fine di febbraio. Negli ultimi tre mesi, di 89 chilometri quadrati. In media, ora le forze russe hanno bisogno di lanciare 36 attacchi per catturare un unico chilometro quadrato di territorio.  

La cronaca di oggi registra nuovi raid. E’ di almeno due morti il bilancio di un attacco russo messo a segno con un drone che ha colpito un minibus nel distretto di Dniprovskyi, nella città ucraina di Kherson. Lo riferisce Ukrainska Pravda, precisando che le vittime sono un uomo e una donna. Nove i feriti, secondo le ultime notizie dei media locali. 

 

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