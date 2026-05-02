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La megattera Timmy è libera nel Mare del Nord

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(Adnkronos) – Timmy in libertà. La megattera, 12 metri per 12 tonnellate di peso, era rimasta ‘intrappolata’ per settimane al largo della costa tedesca e ora le ultime notizie sono state confermate dal team responsabile dell’iniziativa privata che ha organizzato la complessa operazione per salvarla e dalle immagini trasmesse in diretta da News5. Dopo il trasporto su una chiatta, dalle 9 di stamani è nelle acque del Mare del Nord, ha detto Jens Schwarck. I soccorritori sperano che il gigante del mare sia in grado di nuotare e raggiungere l’Atlantico. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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