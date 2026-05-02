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Trump: “Finito con l’Iran prenderemo il controllo di Cuba”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Dopo aver annunciato un inasprimento delle sanzioni americane, Donald Trump è tornato nelle scorse ore a parlare di Cuba, e – con tono scherzoso, come evidenzia la Cnn – ha evocato la possibilità che gli Stati Uniti ne “prendano il controllo”. “E’ originario di un posto che si chiama Cuba, un posto di cui prenderemo quasi immediatamente il controllo”, ha detto il presidente americano rivolgendosi a una persona tra la folla che lo ascoltava durante un evento in Florida. 

Nel suo intervento Trump ha collegato tutto a quanto accade in Medio Oriente. “Prima ne finiremo una, mi piacerebbe concludere il lavoro”, ha affermato, riferendosi all’Iran. “Di ritorno dall’Iran, faremo sì che una delle nostre grandi unità, forse la portaerei Uss Abraham Lincoln, la più grande al mondo, si avvicini, si mantenga a circa 100 metri dalla costa e ci diranno ‘molte grazie, ci arrendiamo’”, ha aggiunto, alludendo a quella che – a suo avviso – potrebbe essere una risposta delle autorità cubane, mentre il pubblico rideva. 

Cuba ha già definito “illegali” e “abusive” le nuove sanzioni annunciate dagli Usa. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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