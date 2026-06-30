28.2 C
Firenze
martedì 30 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Inchiesta escort, il calciatore dell’Inter Bastoni indagato per prostituzione minorile

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il difensore dell’Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile, nell’ambito dell’inchiesta- coordinare dalla pm Rosaria Stagnaro e dall’aggiunta Bruna Albertini – su un presunto giro di escort. La notizia è stata anticipata dall’edizione online di Repubblica e confermata da ambienti giudiziari. Il calciatore – che secondo gli accertamenti della Gdf avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all’epoca – ha ricevuto oggi un invito a comparire per venerdì. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
28.2 ° C
28.2 °
28.2 °
62 %
1.6kmh
100 %
Mar
28 °
Mer
32 °
Gio
31 °
Ven
35 °
Sab
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2265)ultimora (1372)Video Adnkronos (499)salute (90)sport (86)Tecnologia (74)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati