28.2 C
Firenze
martedì 30 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Wimbledon, Serena Williams torna in campo: l’accoglienza è da brividi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un ritorno in grande stile, un’accoglienza da brividi. Serena Williams rimette piede in campo a Wimbledon e l’accoglienza del Centrale è da favola. All’ingresso della fuoriclasse americana, wild card a 44 anni e oggi impegnata contro Maya Joint, il pubblico del Centrale si emoziona e concede il giusto tributo a una campionessa leggendaria. Per lei, entrata in campo con le cuffie per non perdere la concentrazione prima del match, un sorriso appena accennato e una pioggia di applausi da parte dei tifosi presenti.  

 

Un ritorno in campo ad alto tasso di emotività per Serena Williams, sette volte campionessa a Londra, che prenderà parte anche al torneo di doppio insieme alla sorella Venus.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
28.2 ° C
28.2 °
28.2 °
62 %
1.6kmh
100 %
Mar
28 °
Mer
32 °
Gio
31 °
Ven
35 °
Sab
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2267)ultimora (1374)Video Adnkronos (499)salute (90)sport (86)Tecnologia (74)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati