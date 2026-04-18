Inter, scudetto a un passo: ecco quando i nerazzurri possono diventare campioni d’Italia

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L’Inter è sempre più vicina allo scudetto, dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio oggi, sabato 18 aprile. Con il successo di ieri contro il Cagliari, i nerazzurri si sono portati a +12 sulla squadra di Antonio Conte, a soli 4 punti dalla matematica certezza del successo tricolore. Quattro punti da conquistare nelle ultime 5 giornate, su 15 disponibili (e che potrebbero essere anche di meno, se il Napoli e il Milan non riuscissero a vincere tutte le partite da qui alla fine): ecco le combinazioni che porterebbero alla festa nerazzurra.

Intanto, il calendario: l’Inter deve affrontare ora Torino, Parma, Lazio, Verona e Bologna (due gare in casa e tre in trasferta). Il Napoli dovrà affrontare Cremonese, Como, Bologna, Pisa e Udinese (tre gare al Maradona). Se Chivu vincesse la prossima gara e il Napoli perdesse la sfida con la Cremonese si porterebbe a +15 a quattro giornate dalla fine, rendendo impossibile la rimonta. L’Inter potrebbe così festeggiare lo scudetto già il 26 aprile con una vittoria contro il Torino, in trasferta.

Il discorso resta lo stesso anche considerando un successo del Milan domani contro il Verona: con i tre punti, i rossoneri agguanterebbero il Napoli al secondo posto. A quel punto, l’Inter avrebbe bisogno di fare sempre 4 punti visto il distacco che diventerebbe identico con la squadra di Allegri e con quella di Conte.



Inoltre, con una vittoria nelle prossime due l’Inter si garantirebbe almeno lo spareggio scudetto.

La certezza del titolo potrebbe arrivare in ogni caso nella sfida di San Siro contro il Parma, alla 35esima (weekend del 2-3 maggio). L’Inter avrebbe bisogno di un successo contro il Torino e di un pari contro i gialloblù (considerando bottino pieno per Milan e Napoli).



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