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Internazionali, quando gioca Sinner con Ofner? Data, orario e dove vederla in tv

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Quando gioca Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026? Il tennista azzurro si prepara a esordire nel Masters 1000 di Roma – in diretta tv e streaming – contro l’austriaco Sebastian Ofner, che si è regalato il secondo turno contro il numero 1 del mondo dopo aver battuto l’americano Alex Michelsen nel primo. Sinner arriva al match dopo il trionfo di Madrid, che gli ha regalato il quinto Masters 1000 consecutivo (mai nessuno come lui), e torna al Foro Italico dopo la finale raggiunta lo scorso anno, dove era stato battuto da Carlos Alcaraz al rientro dalla sospensione di tre mesi per il caso Clostebol. 

 

Il match tra Sinner e Ofner è in programma sabato 9 maggio, con orario ancora da definire. Tra i due tennisti non ci sono precedenti, con quello di Roma che sarà dunque il primo incrocio in carriera. 

 

Sinner-Ofner sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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