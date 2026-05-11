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Internazionali, quando gioca Sinner con Pellegrino? Data, orario e dove vederla in tv (in chiaro)

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Quando gioca Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026? Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro ha battuto Alexei Popyrin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, regalandosi gli ottavi di finale contro Andrea Pellegrino, che partendo dalle qualificazioni è riuscito a battere Frances Tiafoe.  

 

La sfida tra Sinner e Pellegrino è in programma domani, martedì 12 maggio, non prima delle ore 15, con il match che è fissato come il terzo della sessione diurna del Centrale. Tra i due tennisti c’è un solo precedente, datato 2019 e vinto da Sinner nell’Itf sardo di Santa Caterina di Pula. 

 

Sinner-Pellegrino sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma visibile anche in chiaro su Tv8. La sfida sarà inoltre disponibile in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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