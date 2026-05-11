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Valentini: “Investimento in Kedrion per competitività internazionale”

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(Adnkronos) – “Questo investimento è importante perché i soldi pubblici vengono impiegati per un’attività di ricerca che consente a Kedrion di essere all’avanguardia e di portare avanti dei progetti che” portano la farmaceutica a “competere a livello internazionale”. Nella partnership “pubblico-privata, nella collaborazione tra autorità nazionali e autorità locali, si attua sempre uno sforzo collettivo che porta al successo di tutti”. Così Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), oggi a Bolognana in provincia di Lucca all’avvio del ‘Bolognana X3 Expansion Program’, progetto con cui Kedrion, con un investimento da 150 milioni di euro, intende triplicare la capacità produttiva, arrivando a 3,3 milioni di litri di plasma lavorato all’anno, per far fronte alla domanda globale di immunoglobuline per la cura di malattie rare e ultra rare. Il Mimit è partner del programma di espansione con un finanziamento di 14 milioni di euro, tramite un Contratto di sviluppo. 

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