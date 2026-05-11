Costituzione, Capecchi (Lottomatica): “Diffondere i valori repubblicani crea consapevolezza”

(Adnkronos) – “Fondazione Lottomatica ha scelto di realizzare questa iniziativa in una logica di creazione di consapevolezza, perché gli 80 anni della Repubblica rappresentano un momento importante da celebrare”. Lo ha dichiarato Riccardo Capecchi, presidente di Fondazione Lottomatica, intervenendo all’Archivio Storico del Palazzo del Quirinale in occasione dell’incontro dedicato all’80° anniversario della Repubblica italiana. Capecchi ha spiegato che la Fondazione ha deciso di sostenere il percorso culturale dedicato alla storia repubblicana attraverso un ciclo di quattro seminari pensati per approfondire il significato dei valori costituzionali e il loro impatto nella società contemporanea. “Abbiamo voluto chiamare persone di grandissimo rilievo, capaci di raccontare e divulgare il senso dei valori della Costituzione e della nostra storia democratica”, ha affermato.

Secondo il presidente di Fondazione Lottomatica, la conoscenza della storia repubblicana e della Carta costituzionale rappresenta un patrimonio comune che merita di essere valorizzato e trasmesso alle nuove generazioni. “Pensiamo che conoscere ciò che la Repubblica e la Costituzione, approvata l’anno successivo alla nascita della Repubblica, rappresentano per il nostro Paese sia fondamentale per rafforzare la consapevolezza civica”, ha sottolineato.

“Questa iniziativa – ha aggiunto – vuole essere semplicemente un’opportunità offerta ai cittadini per raccontare quanto di importante è stato costruito negli ultimi 80 anni e quanto questi valori continuino ancora oggi a rappresentare un punto di riferimento per la vita democratica del Paese”.

—

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)