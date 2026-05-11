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Internazionali, intervistatore sbaglia nome di Cobolli. Lo salva… Sinner

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Sinner corregge l’intervistatore agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro ha battuto l’australiano Alexei Popyrin in due set 6-2, 6-0 nel terzo turno del Masters 1000 di Roma al termine di una partita senza storia e dominata fin dal primo punto. Dopo il match, Sinner si è fermato sul campo del Centrale per la consueta intervista post partita, correggendo una gaffe dell’intervistatore. 

Dopo aver esiminato il match, l’intervistatore ha infatti detto che “ora bisogna fermarsi per fare il tifo per Stefano”, riferendosi a Cobolli, in campo nel primo match della sessione serale contro Tirante. Peccato però che Stefano sia il padre di Flavio. Il pubblico reagisce fischiando, ma ci pensa Sinner a ‘salvare’ la situazione “volevi dire Flavio”, dice con un sorriso, provocando le risate degli spettatori. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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