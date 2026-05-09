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Internazionali, scoppia caso scommettitori: caos tra tifosi durante match di Moutet

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Scandalo scommettitori agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, tra i tantissimi tifosi e appassionati che hanno riempito le vie del Foro Italico per il Masters 1000 di Roma, come ogni anno si sono palesati spettatori molesti con i giocatori, protagonisti di un tifo sguaiato e guidato dalle scommesse. 

Sul match d’apertura della SuperTennis Arena, ovvero quello tra Corentin Moutet e Pablo Llamas Ruiz, il gioco è stato più volte rallentato dalle urla di alcuni spettatori, che, evidentemente dopo aver giocato sul match, sostenevano il tennista spagnolo tifando contro, e a volte insultando, il francese. 

Un fenomeno che non è nuovo a Roma e in altri tornei italiani e del circuito, iù volte denunciato dagli stessi tennisti. Le stesse situazioni si sono presentate già nei primi giorni di Internazionali. Alcuni giocatori hanno infatti litigato con diversi tifosi, ovviamente scommettitori, che, durante le partite, tifavano con troppa foga, disturbando e urlando durante i turni di servizio.  

La ceca Barbora Krejcikova, durante il primo turno giocato sul Centrale, ha perso la testa contro uno spettatore che fischiava durante i suoi turni di servizi. Un chiaro modo per farle perdere la concentrazione che va però contro le regole di bon ton del tennis e che ha portato al richiamo da parte del giudice di sedia. Subito dopo l’annuncio al microfono dell’arbitro però, che ha intimato al pubblico di non parlare mentre i giocatori stanno servendo, Krejcikova ha lanciato un urlo: “Shut up!”, ovvero “Stai zitto!”. Un messaggio piuttosto esplicito. 

Scena analoga, ma anche più grave, si è verificata in un altro campo del Foro Italico. Al termine del match tra l’argentino Francisco Comesana e lo svizzero Leandro Riedi, quest’ultimo ha avuto una vera e propria lite con un tifoso a bordo campo. Lo spettatore stava, secondo il tennista, disturbando i suoi turni di servizio urlandogli frasi giudicate poco carine e incoraggianti e Riedi ha reagito affrontandolo di petto. Ne è nata una vera e propria discussione cha ha rischiato di sfociare in rissa, salvo l’intervento di altri spettatori e di membri del team dello svizzero. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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