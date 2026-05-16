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Internazionali, Sinner e presenza di Mattarella in finale: “L’ultima volta ero nervoso…”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner ‘ritrova’ Sergio Mattarella agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro ha battuto Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Roma, in una partita ‘spalmata’ su due giorni a causa del rinvio di ieri per pioggia, qualificando così per la finale del torneo ‘di casa’. Ad attenderlo, nella tribuna d’onore del Centrale, ci sarà anche il presidente della Repubblica, con cui condivide già alcuni ricordi speciali. 

“Sarà bello rivederlo. La scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci, ma è sempre un momento speciale”, ha detto Sinner, “anche lo scorso anno è venuto qui, la sua presenza è molto importante per lo sport italiano. Domani sarà una giornata tosta, ma divertente con tanti italiani, anche il doppio prima di me. Cercheremo di fare del nostro meglio, poi quello che esce, esce”. 

Sinner ha fatto quindi riferimento a un episodio avvenuto nel febbraio 2024 al Quirinale, quando scoppiò in una ‘ridarella’ nervosa. Dopo aver vinto la Coppa Davis, gli azzurri del tennis, capitanati da Filippo Volandri, sono infatti stati accolti da Mattarella e al numero 1 del mondo è toccato tenere un discorso. 

Un compito rivelatosi però più difficile del previsto per Sinner, che è scoppiato a ridere dopo poche parole. “Signor presidente…”, ha iniziato l’azzurro, salvo poi guardare in prima fila Mattarella e scoppiare in una risata nervosa, continuata per quasi tutto il discorso. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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