22.7 C
Firenze
venerdì 10 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Iran, Israele avverte gli Usa: “C’è un nuovo piano per uccidere Trump”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Israele ha condiviso con gli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente Donald Trump, secondo quanto riferito da fonti a conoscenza dei fatti. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui questa informazione segnerebbe un’escalation nella guerra tra Washington e l’Iran.  

Da anni – scrive il quotidiano americano – l’Iran ha promesso apertamente di vendicarsi di Trump per l’assassinio di Qassem Soleimani , un alto generale del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, avvenuto durante il primo mandato del presidente. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, Trump aveva fatto riferimento a minacce alla sua vita. “Vogliono eliminare il leader degli Stati Uniti, cioè me”, ha detto. “Sono in tutte le liste. Ho visto stamattina che sono in ognuna di esse. E finora, credo di essere stato un po’ fortunato, ma forse non durerà a lungo”.  

Nelle ultime settimane i rapporti tra Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si sono incrinati a causa di divergenze di interessi sulla continuazione della guerra con l’Iran. Netanyahu ha sostenuto la necessità di continuare gli attacchi contro l’Iran e di raggiungere ulteriori obiettivi bellici. Trump ha cercato una via d’uscita dal conflitto, citando la preoccupazione che possa far crollare l’economia globale. 

Secondo quanto riferito dall’ufficio del primo ministro israeliano, Trump e Netanyahu hanno parlato ieri e hanno concordato di proseguire il “coordinamento tra i due Paesi”. Trump ha inoltre aggiornato Netanyahu sulle recenti attività statunitensi nel Golfo, si legge nella dichiarazione. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
22.7 ° C
23.3 °
20.9 °
60 %
0.8kmh
0 %
Ven
33 °
Sab
33 °
Dom
38 °
Lun
39 °
Mar
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2088)ultimora (1260)Video Adnkronos (425)sport (111)salute (86)Tecnologia (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati