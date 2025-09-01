17.6 C
Firenze
lunedì 1 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Juve, arriva Openda? Le ultime sulla trattativa

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Lois Openda è a un passo dalla Juventus. Oggi, lunedì 1 settembre, si chiude il calciomercato in Italia e i bianconeri stanno accelerando per il colpo in attacco. Il nome scelto è quello della punta belga, su cui il club ha virato con decisione dopo il mancato accordo con il Psg per il ritorno di Kolo Muani.  Ma chi è Lois Openda? Belga, 25 anni, gioca nel Lipsia, e il suo cartellino vale circa 40 milioni. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il dg bianconero Comolli ha chiuso con i tedeschi un accordo per un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. Per l’attaccante, atteso a ore a Torino per le visite mediche, è pronto un quadriennale. La sua esperienza in Germania si chiude con 41 reti in 93 partite. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
17.6 ° C
19.2 °
16.2 °
90 %
0.5kmh
20 %
Lun
29 °
Mar
25 °
Mer
27 °
Gio
30 °
Ven
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (15)Gaza (13)Serie A (12)carabinieri (12)Eugenio Giani (12)campionato (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati