‘La Promessa’ 2025 di Aisla, appuntamento con la solidarietà giovedì 20 novembre

(Adnkronos) – La musica, l’emozione e la solidarietà tornano a unirsi in una serata destinata a lasciare il segno: La Promessa 2025 di Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. L’appuntamento è per giovedì 20 novembre, dalle 19 alle 22, nella sede dell’Adnkronos in piazza Mastai a Roma, con diretta streaming per chi vorrà seguirla da casa. 

Al centro della scena RON, artista iconico che da sempre trasforma le parole in cura e vicinanza. Le sue note, capaci di accendere cuori e speranza, accompagneranno una maratona live in cui musica, spettacolo e storie di vita si intrecciano per sostenere la ricerca sulla SLA. Ma RON non sarà solo: attori, sportivi, medici e rappresentanti del mondo sociale e culturale si alterneranno sul palco, tutti uniti dallo stesso obiettivo: dire insieme “ci siamo, sempre”. 

L’evento non è solo da seguire comodamente da casa: piazza Mastai sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito, per vivere l’emozione dal vivo, respirare la magia delle luci e degli applausi, e condividere connessioni autentiche in un momento di comunità senza filtri. 

“Ogni promessa è una scintilla”, dichiara Fulvia Massimelli, presidente AISLA, “e questa serata è la nostra occasione per accendere insieme la speranza, ricordando che la cura e la vicinanza non sono mai gesti isolati, ma un impegno collettivo”. 

La Promessa 2025 non è solo uno spettacolo, è una chiamata a esserci, insieme, per la ricerca e per le persone con SLA. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

