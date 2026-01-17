La Ruota dei Campioni batte tutti, il programma di Canale 5 il più visto con il 23.9% di share

13.5 C
(Adnkronos) – ‘La Ruota dei Campioni’, trasmesso ieri su Canale 5, è stato il programma più seguito del prime time, con 4.736.000 spettatori e il 23.9% di share, nella prima parte, e 3.826.000 spettatori con il 22.7% di share, nella seconda parte. Al secondo posto, su Rai1, cresce ‘Tali e Quali’ che ha ottenuto 2.988.000 spettatori e il 15.5% di share, nella prima parte, e 2.385.000 spettatori con il 17.9% di share, nella seconda. Al terzo posto, ‘Harry Potter e i doni della morte – Parte 2’ su Italia1, con 1.213.000 spettatori e il 7.2% di share.  

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Quarto Grado’ su Rete4 (1.088.000 spettatori, share 8.7%), ‘Propaganda Live’ su La7 (827.000 spettatori, share 6.2%), ‘Love Affair – Un grande amore’ su Rai3 (461.000 spettatori, share 2.5%), ‘I Migliori Fratelli di Crozza’ sul Nove (426.000 spettatori, share 2.3%), ‘Cucine da Incubo’ su Tv8 (316.000 spettatori, share 1.9%).  

In access prime time, su Rai1 ‘Cinque Minuti’ ha ottenuto 4.109.000 spettatori con il 21.4% di share e ‘Affari Tuoi’ ha raggiunto 4.952.000 spettatori con il 24.6% di share. 

© Riproduzione riservata

