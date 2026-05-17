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Marotta risponde a Cardinale: “Auguro al Milan lo stesso percorso dell’Inter”

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(Adnkronos) – “Cardinale? Ho due risposte nel taschino. Una ironica e una seria. Dico quella seria: gli auguro il percorso fatto da noi negli ultimi sei anni, 9 titoli, due finali di Champions, una di Europa League. Quella ironica me la tengo per la prossima cattiveria…”. Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha risposto con queste parole – ai microfoni di Dazn – a un’intervista rilasciata pochi giorni fa da Gerry Cardinale alla Gazzetta dello Sport. Il patron del Milan aveva analizzato i problemi del calcio italiano, citando la finale di Champions persa 5-0 dai nerazzurri contro il Psg per sottolineare la distanza della Serie A dal top del calcio europeo.  

Durante la festa scudetto dell’Inter, Marotta è tornato sul tema ai microfoni di Sky Sport: “Spero che anche il Milan in questi anni possa perseguire questi obiettivi”.  

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