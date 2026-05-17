Francesca Fialdini e la maternità: “Mi sono sentita inadeguata. Mi piacerebbe adottare”

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Dall’esperienza a Ballando con le stelle al desiderio di maternità. Francesca Fialdini è stata ospite oggi, domenica 17 maggio, a Domenica In per un’intervista intensa che ha scavato dentro il suo passato.

Riguardo alla maternità, Fialdini ha ammesso che per diverso tempo si è sentita “inadeguata”: “Non mi sentivo all’altezza di crescere un bambino. Forse ho avuto paura”. Ma la conduttrice ha espresso il suo desiderio di adottare: “Si può sempre amare qualcuno che già esiste e spero che questa cosa, prima o poi, si possa realizzare”.

Fialdini è tornata a parlare della sua esperienza a Ballando con le stelle, dove la conduttrice ha condiviso uno dei periodi più bui della sua vita, quando ha lottato contro la depressione: “Vorremmo tutti scansare il dolore, invece succede e l’unica cosa che possiamo fare è saperlo attraversare. Quando ci sei dentro ti sembra impossibile uscirne. Ma poi, se trovi le persone giuste, puoi farcela”.

L’esperienza nel programma di Milly Carlucci l’ha segnata profondamente: “Mi ha dato tanto. Sono andata per capire se davvero non me ne fregava più niente del giudizio degli altri. Pensassero tutto quello che vogliono di me, io mi sono liberata. Poi ho capito che il corpo è magico, io avevo quattro costole con fratture multiple scomposte e comunque ballavo”, ha ricordato.

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