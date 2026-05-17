22.9 C
Firenze
domenica 17 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Francesca Fialdini e la maternità: “Mi sono sentita inadeguata. Mi piacerebbe adottare”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Dall’esperienza a Ballando con le stelle al desiderio di maternità. Francesca Fialdini è stata ospite oggi, domenica 17 maggio, a Domenica In per un’intervista intensa che ha scavato dentro il suo passato.  

Riguardo alla maternità, Fialdini ha ammesso che per diverso tempo si è sentita “inadeguata”: “Non mi sentivo all’altezza di crescere un bambino. Forse ho avuto paura”. Ma la conduttrice ha espresso il suo desiderio di adottare: “Si può sempre amare qualcuno che già esiste e spero che questa cosa, prima o poi, si possa realizzare”.  

Fialdini è tornata a parlare della sua esperienza a Ballando con le stelle, dove la conduttrice ha condiviso uno dei periodi più bui della sua vita, quando ha lottato contro la depressione: “Vorremmo tutti scansare il dolore, invece succede e l’unica cosa che possiamo fare è saperlo attraversare. Quando ci sei dentro ti sembra impossibile uscirne. Ma poi, se trovi le persone giuste, puoi farcela”. 

L’esperienza nel programma di Milly Carlucci l’ha segnata profondamente: “Mi ha dato tanto. Sono andata per capire se davvero non me ne fregava più niente del giudizio degli altri. Pensassero tutto quello che vogliono di me, io mi sono liberata. Poi ho capito che il corpo è magico, io avevo quattro costole con fratture multiple scomposte e comunque ballavo”, ha ricordato.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
22.9 ° C
24.1 °
20.9 °
38 %
3.1kmh
40 %
Dom
22 °
Lun
21 °
Mar
19 °
Mer
26 °
Gio
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2369)ultimora (1231)Video Adnkronos (418)ImmediaPress (224)lavoro (113)salute (100)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati