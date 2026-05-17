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Serie A, oggi Inter-Verona – La partita in diretta

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(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, i nerazzurri ospitano il Verona a San Siro nella penultima giornata di campionato. La squadra di Chivu, campione d’Italia, saluterà i suoi tifosi con le due coppe conquistate in stagione: quella dello scudetto, che verrà consegnata proprio oggi, e la coppa Italia, vinta mercoledì 13 maggio contro la Lazio. Dall’altra parte, i gialloblù sono già retrocessi. Calcio d’inizio alle 15.
 

Dove vedere Inter-Verona e la premiazione scudetto? Inter-Verona sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

Nell’ultima giornata di campionato, l’Inter affronterà il Bologna in trasferta. Il Verona ospiterà invece la Roma. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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