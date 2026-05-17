18.5 C
Firenze
domenica 17 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma-Lazio, gol annullato a Dia: cos’è successo all’Olimpico

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Gol annullato alla Lazio nel derby contro la Roma. Oggi, domenica 17 maggio, i giallorossi sfidano i biancocelesti all’Olimpico nella penultima giornata di Serie A, in una partita fondamentale in chiave Champions League. In un primo tempo molto bloccato, Boulaye Dia riesce a segnare su assist di Rovella, ma l’arbitro Maresca annulla tutto per fuorigioco. 

Succede tutto al 29′. Rovella pesca bene Dia in area, servendo l’assist per l’inserimento dell’attaccante biancoceleste. Il senegalese si ritrova solo davanti a Svilar, sbaglia il primo tentativo ma riesce a segnare sulla ribattuta. La gioia però dura poco. L’assistente alza la bandierina e l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. 

Le immagini confermano l’offside di Dia, partito troppo avanti rispetto all’ultimo difensore della Roma e finito in fuorigioco con, praticamente, la sua intera figura. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
18.5 ° C
20 °
17.2 °
53 %
1.5kmh
20 %
Dom
21 °
Lun
21 °
Mar
19 °
Mer
25 °
Gio
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2364)ultimora (1226)Video Adnkronos (418)ImmediaPress (224)lavoro (113)salute (100)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati