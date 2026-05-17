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Roma-Lazio, espulsi Rovella e Wesley per rissa: cos’è successo all’Olimpico

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Espulsi Nicolò Rovella e Wesley in Roma-Lazio. Oggi, domenica 17 maggio, i giallorossi hanno sfidato i biancocelesti nel derby della penultima giornata di Serie A, in una partita condizionata anche da episodi arbitrali. Dopo un gol annullato a Dia nel primo tempo e un rigore chiesto da Gasperini nella ripresa, l’arbitro Maresca ha sventolato due cartellini rossi verso il centrocampista della Lazio e l’esterno della Roma dopo una rissa in area giallorossa. 

Succede tutto al 70′. Da uno scontro di gioco tra Maldini e Mancini nasce una mischia furibonda, con Wesley che va a contatto con Rovella, provando a colpirlo al volto. Il centrocampista della Lazio reagisce e tenta a sua volta di rispondere, ma a quel punto interviene l’arbitro Maresca, che prima seda la rissa e poi sventola due cartellini rossi per condotta violenta. 

Rovella quindi salterà l’ultima di campionato contro il Pisa, mentre Wesley non ci sarà a Verona, quando la Roma sfiderà l’Hellas. 

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