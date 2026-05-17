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Conte, addio al Napoli? “Futuro? Ho comunicato le mie intenzioni a De Laurentiis”

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(Adnkronos) – Il Napoli centra la qualificazione in Champions League dopo la vittoria contro il Pisa oggi, domenica 17 maggio. Poi, Antonio Conte parla così del suo futuro ai microfoni di Dazn: “Sapevo che quest’anno sarebbe stata un’annata complessa e sono rimasto anche per questo motivo. Sono arrivati tanti giocatori e sapevo sarebbe diventato difficile, poi non avevo previsto gli infortuni gravi e di giocatori importanti. Futuro? Noi quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto e il presidente sa da tempo qual è il mio pensiero”.  

L’allenatore azzurro ha aggiunto: “Il club sta già lavorando per il futuro, aspettiamo l’ultima partita e poi insieme al presidente diremo ciò che è stato partorito. Ho già esposto il mio pensiero al presidente e le mie intenzioni. Adesso manca l’ultima partita e sarebbe bello chiudere secondi. C’è rammarico per la Champions, soprattutto per la partita con il Copenaghen, ma siamo comunque riusciti a portare a casa un trofeo”. 

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