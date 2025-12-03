12.6 C
Mazzoncini (A2A): “Arrivare al 2050 decarbonizzati”

(Adnkronos) – “L’obiettivo è riuscire ad arrivare decarbonizzati al 2050”. Lo ha detto oggi l’amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini, a margine della presentazione del Climate Transition Plan della società, in corso a Milano. 

“Per arrivarci, siccome il 2050 è terribilmente vicino, stiamo inaugurando oggi cabine elettriche che nel 2050 saranno a metà vita utile – ha spiegato l’ad- . Se non seguiamo una roadmap rigorosa non ci arriveremo. Abbiamo i nostri punti di passaggio al 2030-2035-2040 e gli obiettivi di decarbonizzazione si possono raggiungere solo centrando questi target”. Per conseguire gli obiettivi prefissati “ci sono condizione esogene complicate e opportunità da valutare” ha avvertito Mazzoncini, ribandendo come quello dei data center sia “un grande tema”. “Sono necessari per la competitività del nostro Paese, per avere la proprietà dei nostri dati qua, non negli Usa o in Cina, ma sono molto ‘demanding’ in termini energetici”. 

Il rischio nel prossimo periodo “è che possano essere affrontati prevalentemente con il termo elettrico, quindi bisognerà come capire come lavorare sul carbon capture e storage e capire quali siano le prospettive di decarbonizzazione di un’energia necessaria per alimentare l’intelligenza artificiale che rappresenta il principale trend di crescita della domanda elettrica”. 

sostenibilita

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

