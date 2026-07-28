Milano, 41enne trovato morto in casa a Corsico: un fermo per omicidio

(Adnkronos) – Nella mattinata di oggi i militari del nucleo investigativo di Milano e della compagnia di Corsico hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, nei confronti di un cittadino di origini egiziane di 39 anni, gravato da precedenti di polizia, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale.

L’uomo è ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio aggravato di Alessio Borelli, rinvenuto privo di vita l’11 luglio scorso all’interno del proprio appartamento a Corsico.

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