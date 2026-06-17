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Mondiali, caos in Inghilterra-Croazia: Kane sbaglia rigore, poi ripete e segna. Cos’è successo

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(Adnkronos) – Succede di tutto nei primi minuti di Inghilterra-Croazia ai Mondiali oggi, mercoledì 17 giugno. Al 9′, Modric commette un fallo ingenuo in area di rigore su Madueke e l’arbitro concede il calcio di rigore agli inglesi senza pensarci. Sul dischetto va il capitano Harry Kane, che però si fa ipnotizzare da Livakovic: il portiere croato para, tiene il risultato fermo sullo 0-0 ed esulta con i suoi. La sua felicità dura però solo pochi secondi, visto che il direttore di gara Clement Turpin fa ripetere l’esecuzione per per colpa di un movimento in anticipo con i piedi del portiere croato.  

 

A quel punto, Kane torna sul dischetto. E stavolta non sbaglia, portando in vantaggio l’Inghilterra dopo 13 minuti di gioco.  

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