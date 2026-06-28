38.9 C
Firenze
domenica 28 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali, dramma Gakpo: la compagna perde il figlio, l’attaccante non lascia il ritiro dell’Olanda

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Cody Gakpo sta vivendo uno dei momenti più dolorosi della sua vita e oggi il Mondiale passa, inevitabilmente, in secondo piano. L’attaccante del Liverpool e dell’Olanda sta attraversando giorni complicati con la nazionale Oranje, dopo che la sua compagna ha perso il bambino che stavano aspettando. Una notizia devastante, arrivata durante la partecipazione alla Coppa del Mondo, uno dei momenti più belli per la carriera di un calciatore: “Si tratta di un momento incredibilmente difficile – ha scritto su Instagram Gakpo -. Chiediamo privacy, grazie per la comprensione”.  

Nonostante il dramma personale, Gakpo ha scelto di rimanere in ritiro con l’Olanda. L’attaccante del Liverpool ha deciso di restare con la squadra in vista dei sedicesimi di finale contro il Marocco, partita in cui dovrebbe essere a disposizione del ct Ronald Koeman. Una decisione difficile, presa in un momento che oltrepassa il semplice concetto di calcio.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
38.9 ° C
39.5 °
36.8 °
32 %
0.5kmh
6 %
Dom
39 °
Lun
37 °
Mar
38 °
Mer
37 °
Gio
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2124)ultimora (1277)Video Adnkronos (479)sport (87)salute (77)lavoro (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati