35.4 C
Firenze
domenica 19 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali, Mbappé ‘gufa’ Messi: “Segna sempre, farà gol in finale”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Kylian Mbappé ‘gufa’ Lionel Messi ai Mondiali 2026. Oggi, domenica 19 luglio, l’Argentina sfida la Spagna nella finale della rassegna iridata, che ieri ha iniziato a stabilire il proprio podio. Al terzo posto è finita l’Inghilterra, che ha battuto la Francia con un tennistico 6-4 al termine di una partita dalle mille emozioni. Grande protagonista proprio Mbappé che ha firmato una doppietta superando Messi nella classifica dei migliori marcatori di sempre in Coppa del Mondo. 

Mbappé è infatti volato a quota 22, mentre Messi è fermo a 21. A fine partita però l’attaccante del Real Madrid si è detto convinto che quella classifica sia ancora lontana da essere definitiva: “Come puoi dire che l’ho superato quando ha ancora una finale da giocare?”, ha detto Mbappé nell’intervista post partita, “siamo onesti, stiamo parlando del più grande di tutti i tempi. Non lo superi così facilmente. Non quando ha ancora davanti a sé la partita più importante. Messi segna sempre, domani farà sicuramente un gol”. 

“È un piacere competere con lui. Condividere il palco, lottare per qualcosa del genere con un giocatore come Messi, è qualcosa di molto speciale. Qualcosa che rispetto tantissimo”, ha continuato Mbappé. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
35.4 ° C
36.1 °
34.3 °
38 %
3.1kmh
4 %
Dom
34 °
Lun
34 °
Mar
37 °
Mer
34 °
Gio
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1916)ultimora (1215)Video Adnkronos (372)Tecnologia (75)sport (63)salute (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati