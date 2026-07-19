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Messi, delusione Mondiale: perde Coppa e Mbappé lo supera in due primati

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Delusione Lionel Messi ai Mondiali 2026. Oggi la Spagna ha battuto l’Argentina per 1-0 nella finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, mettendo fine al sogno dell’Albiceleste, che voleva conquistare la seconda Coppa del Mondo consecutiva dopo il successo in Qatar nel 2022, in quella che, con ogni probabilità, è stato l’ultimo Mondiale giocato da Messi. 

Messi non ha perso però soltanto il titolo Mondiale. Oltre alla candidatura per il nono Pallone d’Oro della carriera, a cui sarebbe stato iscritto di diritto in caso di successo nella finale di New York, Messi ha visto svanire anche il titolo di capocannoniere e il primato nella classifica marcatori all time dei Mondiali. 

Grazie alla doppietta firmata nella finale per il terzo posto contro l’Inghilterra, Mbappé ha infatti superato Messi nella classifica marcatori dei Mondiali 2026, arrivando a 10 gol contro gli 8 firmati dal 39enne argentino. Il fuoriclasse del Real Madrid è arrivato a 21 gol complessivi in Coppa del Mondo, con ‘sole’ tre rassegne iridate giocate, mentre la Pulce è ferma a 20. 

Messi si prende però un primato poco invidiabile. Lionel diventa il primo giocatore della storia a perdere due finali in carriera, a fronte di tre giocate. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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