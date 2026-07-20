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Ct Italia, Maldini e Leonardo incontrano Guardiola

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(Adnkronos) –
Pep Guardiola torna prepotentemente in corsa per la panchina dell’Italia. Il 55enne tecnico catalano, secondo quanto riporta Sky Sport, ha incontrato nello scorso fine settimana a Barcellona Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente il dt e l’advisor della nazionale azzurra.  

I due hanno presentato il progetto Nazionale all’ex manager del Manchester City. Un piano non di due anni, ma di quattro: competere in Nations League in primis, poi formare un gruppo per l’Europeo del 2028 e quindi, finalmente, tornare a giocare un Mondiale. Una risposta non c’è ancora, e resta vivo anche il nome di Andrea Pirlo come la candidatura di Roberto Mancini.  

Per Guardiola non sarebbe comunque un problema di ingaggio, ma un discorso generale, di attualità e di prospettiva del progetto, unito al tema del movimento del calcio italiano e delle riforme per far nascere una nuova Nazionale. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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