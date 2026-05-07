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Mps, Fabrizio Palermo si dimette da consigliere: “Non condivise decisioni su governance”

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(Adnkronos) – Fabrizio Palermo, amministratore indipendente e componente del comitato per le operazioni con le parti correlate di Mps, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, non condividendo “le recenti determinazioni in materia di governance”. Lo sottolinea la banca in una nota. Le dimissioni hanno decorrenza immediata. 

Intanto, il consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena si è riunito il 4 maggio scorso per definire la composizione dei comitati endoconsiliari, in un clima che, secondo quanto appreso dall’AdnKronos da fonti finanziarie, sarebbe stato a tratti teso proprio per le divergenze emerse tra i consiglieri sulla distribuzione del potere. Fanno notare le fonti che su cinque comitati endoconsiliari c’è solo un presidente espresso dalle minoranze: Paolo Boccardelli. 

 

finanza

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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