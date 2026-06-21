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Napoli, incendio all’ospedale del Mare: fiamme e alta colonna di fumo nero

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(Adnkronos) – Vasto incendio all’ospedale del Mare di Napoli. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di oggi, domenica 21 giugno, attorno alle 17 da uno dei reparti della struttura ospedaliera che si trova nel quartiere Ponticelli. La densa coltre di fumo, proveniente dalla coibentazione della struttura, è stata ben visibile nella zona anche a una certa distanza. Evacuati parte dei pazienti e del personale.  

Nel tardo pomeriggio i vigili del fuoco hanno domato l’incendio. Non si registrano feriti. 

 

Secondo quanto si apprende, l’incendio sarebbe partito da alcune pedane in legno accatastate. I danni, ancora da quantificare, sono stati ridotti, grazie al tempestivo intervento di 40 vigili del fuoco, che sono ancora al lavoro per il raffreddamento dell’edificio. Le fiamme hanno danneggiato i pannelli della coibentazione esterna della struttura. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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