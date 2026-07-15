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Nations League, Italvolley ko al tie-break con il Giappone

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(Adnkronos) –
L’Italvolley incassa la prima sconfitta nella Pool 9 della Volleyball Nations League, in corso all’Asue Arena di Osaka, al cospetto dei padroni di casa del Giappone. L’Italia è stata infatti superata 2-3 (26-26, 19-25, 20-25, 25-23, 12-15) dopo essersi aggiudicata il primo e quarto set set, al termine di una gara intensa, combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, che hanno regalato spettacolo agli oltre 10.000 spettatori presenti, facendo registrare il tutto esaurito. Con questo successo il Giappone si conferma sempre più leader della classifica generale, salendo a quota nove vittorie, mentre l’Italia resta ferma a cinque successi. Giannelli e compagni torneranno in campo domani 16 luglio alle ore 8.30 italiane, per affrontare il Belgio nel secondo impegno della Pool 9. La formazione belga è stata superata 3-0 da Cuba nel match d’esordio. La sfida sarà trasmessa in diretta su Dazn e in streaming su Vbtv.  

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