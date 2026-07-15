37 C
Firenze
mercoledì 15 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Uccise due banditi durante una rapina, attesa sentenza per gioielliere Mario Roggero

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Corte di Cassazione si esprime oggi sul ricorso presentato dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo la rapina avvenuta nel suo negozio il 28 aprile 2021. Secondo quanto si apprende, la procura generale ha chiesto la conferma della condanna. 

Il gioielliere ha sempre sostenuto di aver reagito per proteggere se stesso e la propria famiglia presente in quel momento in negozio mentre secondo l’accusa i colpi sarebbero stati esplosi quando il pericolo era cessato, poiché i rapinatori erano in fuga.  

Lo scorso dicembre la Corte d’Assise d’Appello di Torino lo aveva condannato a 14 anni e nove mesi di carcere rivedendo in parte la sentenza emessa in primo grado ad Asti che aveva previsto una pena di 17 anni. A marzo la difesa di Mario Roggero aveva depositato il ricorso in Cassazione contro la sentenza sostenendo che ‘fu legittima difesa’. Ora i giudici si sono riuniti in camera di consiglio e la sentenza e’ attesa per il pomeriggio.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
37 ° C
38.7 °
36.1 °
42 %
1.8kmh
6 %
Mer
36 °
Gio
35 °
Ven
40 °
Sab
36 °
Dom
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2115)ultimora (1268)Video Adnkronos (451)sport (96)salute (79)Tecnologia (73)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati