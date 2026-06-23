24.9 C
Firenze
martedì 23 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Norvegia-Senegal, Haaland segna e Mendy si infortuna

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Paura in Norvegia-Senegal. Oggi, martedì 23 giugno, la Nazionale scandinava ha sfidato quella africana nella seconda giornata della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, in una partita condizionata anche da qualche momento di apprensione per Edouard Mendy. Il portiere del Senegal ha rimediato un infortunio dopo il terzo gol norvegese firmato Haaland. 

Succede tutto al 58′. Berg si avventa su un pallone vagante in area e trova un assist per Haaland, che colpisce al volo e segna il tris scandinavo. Mendy si tuffa ma non può evitare la rete dell’attaccante del Manchester City, rimanendo a terra negli istanti successivi. L’ex portiere del Chelsea, oggi all’Al Ahli, cade male e resta a terra dolorante. 

Inizialmente si pensava a un colpo alla testa rimediato durante la caduta, in realtà però il problema di Mendy è al ginocchio destro. Immediato l’intervento dello staff medico del Senegal, che tratta per qualche secondo il portiere prima di chiamare la sostituzione. L’estremo difensore senegalese esce sulle sue gambe ma visibilmente dolorante, con Diaw che entra al suo posto. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24.9 ° C
24.9 °
24.5 °
28 %
1.5kmh
5 %
Mar
35 °
Mer
34 °
Gio
37 °
Ven
38 °
Sab
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1370)ultimora (1048)Video Adnkronos (427)salute (91)sport (84)Tecnologia (79)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati