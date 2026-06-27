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Imperia, trovati due giovani morti in mare in un’area non balneabile

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Due uomini sono stati trovati morti questa mattina nello specchio acqueo alla foce del torrente Impero, sul lungomare Amerigo Vespucci, a Imperia.  

Il primo corpo è stato avvistato da una persona che si trovava nella zona del parco urbano, mentre il secondo è stato individuato poco dopo dalla guardia costiera durante le ricerche. Le vittime erano sul fondale, in un’area di scogli non balneabile.  

Per uno dei due sono stati trovati i documenti: si tratterebbe di un giovane di origini tunisine, mentre l’identificazione dell’altra vittima è ancora in corso. Sul posto sono intervenuti guardia costiera, carabinieri, polizia, vigili del fuoco, 118, sommozzatori e medico legale. Le indagini dovranno chiarire le cause e la dinamica del decesso. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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