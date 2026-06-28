Mondiali, Colombia-Portogallo 0-0 e Congo DR-Uzbekistan 3-1

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Colombia e Portogallo pareggiano 0-0 nella terza e ultima giornata del Gruppo K dei Mondiali 2026. La Colombia chiude al primo posto con 7 punti, il Portogallo è secondo a quota 5. Entrambe le squadre accedono ai sedicesimi di finale. La Repubblica democratica del Congo supera 3-1 l’Uzbekistan nell’altro match ed è terza a 4 punti; nei sedicesimi sfiderà l’Inghilterra. L’Uzbekistan, con Cannavaro ct, chiude a quota zero.

Il risultato tra Colombia e Portogallo matura al termine di una sfida che la Colombia inizia col piede sull’acceleratore. Jhon Cordoba ha una chance già al 2′, quando non devia di testa la conclusione di Luis Dias. Cordoba ci riprova al 17′, è strepitosa la parata di Diogo Costa. Il Portogallo, costretto a difendersi, in attacco si fa vedere solo al 40′ con Bruno Fernandes: Vargas è attento. Non c’è praticamente traccia di Cristiano Ronaldo che, dopo una punizione calciata sulla barriera nel primo tempo, si fa vedere al 60′: imbucata di Joao Felix, CR7 sbaglia ma è comunque in fuorigioco. L’ultimo reale tentativo della Colombia arriva al 63′: Rios gira di destro, palla sul fondo. Nell’ultima mezz’ora, la selezione sudamericana abbassa il ritmo e gestisce il possesso del pallone: il pareggio basta e avanza per blindare il primo posto, il Portogallo non ha la forza per l’assalto finale.

La festa della Repubblica democratica del Congo comincia con la vittoria per 3-1 in rimonta contro l’Uzbekistan, che parte bene e sfonda al 10′: Shomurodov azzecca il pallonetto vincente di sinistro, 1-0. La selezione africana pareggia al 68′ con il rigore trasformato da Wissa, che si procura il penalty subendo fallo da Khusanov: 1-1. Sorpasso al 78′ con Mayele, bravo a piombare su una conclusione deviata: 2-1. Nel recupero, al 91′, il 3-1 con la doppietta di Wissa, che fa centro con un destro dal limite dell’area.

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